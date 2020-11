Anna-Carina Woitschack: Haar-Hammer! Sie überrascht mit neuer Frisur

Die Ehefrau von Stefan Mross hat sich einen neuen Haarschnitt zugelegt. Ihre Mähne ist stufiger und glatter geworden. Das Ergebnis zeigt die Blondine stolz auf ihrem Instagram-Account. "Danke an den Friseursalon Maling in Töging für das wundervolle Ergebnis! So bin ich bereit, für alle TV-Auftritte, die in den nächsten Tagen anstehen", schreibt sie zu einem kurzen Clip.