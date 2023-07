Anna-Carina Woitschack: Harter Schlag! Jetzt muss sie stark sein

Im Netz muss sich Anna-Carina Woitschack immer wieder gemeinen Hass-Kommentaren stellen. Nicht nur ihre neue Beziehung mit Daniel Böhm stand schnell in der Kritik, auch ihre Karriere ohne Ex Stefan Mross ist immer wieder Thema. Können manche der Sängerin den Erfolg einfach nicht gönnen?

Die DSDS-Beauty ist am kommenden Samstag in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast. Ein Auftritt, dem nicht nur ihre Fans, sondern auch die Sängerin selbst entgegenfiebern. Unter dem Post auf dem Instagram-Kanal der Show, der ihren Besuch in der Sendung ankündigte, schreibt Anna-Carina: "Ich freue mich UNGLAUBLICH". Doch scheinbar sehen das nicht alle Nutzer so. Ein Nutzer findet harte Worte in den Kommentaren und macht der Sängerin schwere Vorwürfe: "Ach was, 1x im Jahr darf sie dann doch mal. Mit Stefan war's aber mehr. Karriere klappt nicht mehr ohne ihren Ex, oder?"

Autsch, was ein Schlag ins Gesicht. Ob sich die Schlagersängerin solche Worte wohl zu Herzen nimmt? Eines bleibt ihr jedoch trotzdem - die Unterstützung ihrer Fans. Direkt antwortet ein Anhänger der Blondine unter dem Kommentar: "Es klappt sehr wohl mit ihrer Karriere. Gerade letzte Woche erst erfolgreich eine Single veröffentlicht. Sie hat schon viele große Auftritte in diesem Jahr gehabt. Auch einige im TV". Da kann sich die Ex von Stefan Mross ja auf ihre Fan-Base verlassen.