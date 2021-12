Anna-Carina Woitschack: Intime Lebensbeichte!

"Unser ganzes Leben gleicht einer Reise…Es kommt nicht darauf an die Hindernisse zu umgehen, sondern sie zu meistern", schreibt Anna-Carina nun zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts und gibt dabei gleichzeitig einen Blick darauf preis, wie ihrer innere Lebenseinstellung aussieht! Das so viel ehrliche Worte von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie: "Ein großartiger Beitrag! Tolles Foto und mega Worte!" sowie "Oh wow ist das ein tolles Foto". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Ob uns Anna-Carina in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beiträgen dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...