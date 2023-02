Anna-Carina Woitschack: Showdown vor Gericht! Das lässt sie ihm nicht durchgehen

Die Trennung von Stefan Mross hat Anna-Carina Woitschack mittlerweile überwunden. Sie hat sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite, der sie richtig glücklich macht. Doch leider ziehen derzeit dunkle Wolken über ihrem Glück auf. Der Grund: Kabarettist Christian Keltermann hat die 30-Jährige als "Schlagermatratze" bezeichnet! Das will sie sich nicht gefallen lassen! "Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe", erklärt sie im Gespräch mit "Bild".