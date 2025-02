Anna-Carina Woitschack: "Übergriffig!" Ausraster beim Wiedersehen!

Friede, Freude – und zumindest ein bisschen Zoff? Am Montagabend stand das große Wiedersehen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an. Die Fans hofften auf jede Menge Drama, immerhin hatte Sam Dylans (34) Freund Rafi Rachek (35) zuvor bereits eine Eskalation angekündigt. Doch die Fans wurden enttäuscht. Streit ließ in der Show lange auf sich warten. Erst als Edith Stehfest (29) und Anna-Carina Woitschack (32) aufeinandertrafen, knallte es – dann aber gewaltig …

Im Dschungelcamp waren die beiden vor allem kurz vor Anna-Carinas Auszug heftig aneinandergeraten. Am Ende flossen bei Anna-Carina wegen eines Spruchs von Edith sogar Tränen. Das letzte Wort war zwischen den beiden noch nicht gesprochen. Beim Wiedersehen wurden sie mit den Szenen konfrontiert und es kam zum Eklat.