Anna-Carina Woitschack & Freund Daniel: Armer Stefan Mross! Diese Nachricht tut weh

Auf Instagram zeigt Anna-Carina Woitschack ihre Liebe zu ihrem neuen Freund Daniel ganz offen. Ihr Glück scheint ihr dabei ins Gesicht geschrieben zu sein - das finden zumindest einige ihrer Fans. In den Kommentaren überschütten die Anhänger der Sängerin sie und ihren Liebsten mit süßen Worten und schreiben unter Anderem: "Sehr hübsches Paar seid ihr beide, viel Glück". Anderen fällt seit ihrem neuen Liebes-Glück auf, dass Anna-Carina sich verändert hat: "Es ist so schön dich so glücklich zu sehen. Es steht dir so gut und man sieht, dass er dich so glücklich mach und du ihn auch, ihr zwei blüht so richtig auf" oder "Du hast dich so ins Positive verändert, steht dir" lauten einige der Stimmen in den Kommentaren.

Ob Stefan Mross so etwas wohl gerne hört? Fans finden anscheinend, dass es seiner Ex mit ihrem Neuen besser geht als mit ihm. Wie glücklich war Anna-Carina Woitschack wirklich mit dem Schlagerstar an ihrer Seite, wenn ihr ihr neues Glück so viel mehr anzusehen ist? Das weiß wohl nur die DSDS-Beauty selbst.

