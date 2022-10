Anna-Carina Woitschack & Pietro Lombardi: Liebes-Hammer! Jetzt kommt alles ans Licht

Seit Wochen tauchen immer mehr Schlagzeilen rund um eine mögliche Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf. Sogar ihren 30. Geburtstag soll sie schon ohne ihren Ehemann verbracht haben. Offiziell wurde die Trennung noch nicht bestätigt, aber das scheint wohl gar kein gutes Zeichen zu sein...

Jetzt taucht ein neuer Name in den Medien im Zusammenhang mit Anna-Carina Woitschack auf: Lombardi! Was hat die 30-Jährige denn mit Pietro zu tun?

Auch interessant