Anna-Carina Woitschak: Krankhafter Kontrollwahn! Macht die Liebe sie grenzenlos?

Wie die 30-Jährige nämlich nun im Gespräch mit "Exclusiv Weekend" offenbart, ist es für sie absolut selbstredend, wenn man in einer Beziehung an das Handy des Partners geht. So erläutert sie: "Also ich sage immer, wenn man nichts zu verbergen hat? Mein Handy liegt daheim rum, da darf jederzeit meine Familie, Freunde dran. Also es gehört für mich dazu! Ab und zu schaue ich auch mal rein. Vertrauen ist gut, nicht?" Autsch! Doch damit nicht genug! Sie ergänzt: "Aber ab und zu mal zu schauen, sollte man auf jeden Fall den Partner nicht verwehren!" Oh je! Hat Anna-Carina in der Vergangenheit zu viele schlechte Erfahrungen gesammelt, so dass sich bei ihr ein Kontrollwahn eingeschlichen hat? Was Freund Daniel über die Einstellung seiner Liebsten denkt, ist jedenfalls nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu ...