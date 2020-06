Anna Ermakova: Das sagt sie zu Boris Beckers Pleite

Im ProSieben-Magazin "red." und in der "Gala" sprach Anna Ermakova jetzt erstmals darüber: "Es hat mir sehr weh getan. (...) Natürlich war ich zuerst geschockt. Dann dachte ich an die Konsequenzen. Innerhalb der Familie diskutierst du, ob das wohl etwas am Leben der Familie ändern wird. Ich habe mich auch selbst gefragt: Wird es mein Leben verändern?", sagte die 17-Jährige.

Lange habe sie sich allerdings keine Sorgen gemacht. "Irgendwie wirst du über Nacht erwachsen“, so Anna Ermakova. "Du verstehst die Bedeutung von Geld klarer als zuvor. Du willst in dem Moment noch viel mehr für deine eigene Karriere tun, um unabhängig zu sein und nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.“