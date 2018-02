Anna Ermakova: Ist ER ihr neuer Freund?

Sie legt sanft ihre Arme um ihn und strahlt übers ganze Gesicht. Anna Ermakova ist happy an der Seite eines jungen Mannes. Ist er etwa ihr neuer Freund?

Anna Ermakova: Nachwuchs-News

Anna Ermakova schmust mit einem Jungen

Das süße Pärchen-Pic von Anna Ermakova und den jungen Mann konnte man in einer Instagram-Story bewundern. Anlass der süßen Umarmung: Offenbar der Geburtstag des Jungen. Beide wirken extrem vertraut miteinander. Doch wer ist der Lockenkopf, der Anna Ermakova so happy macht?

Anna Ermakova: Sind die beiden ein Paar?

Ob Anna Ermakova und der Junge wirklich ein Paar sind oder einfach nur sehr gute Freunde, wissen nur die beiden selbst. Doch zumindest wenn es um ihren Traummann geht, weiß die Tochter von Boris Becker genau, was sie will. "Was mir bei meinem Traummann wichtig wäre, sind Ehrlichkeit, Freundlichkeit und er muss mich zum Lachen bringen", verriet sie vor einiger Zeit im Interview mit dem Magazin "You". Ob ihr Kuschelparnter diese Eigenschaften wohl mitbringt....