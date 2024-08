Anna Ermakova: Süße Worte an Florian Silbereisen! "Ich war so glücklich"

"Das war total verrückt für mich. Erstmal bei der Show von Florian zu singen und dann Florian zu überraschen mit einem Lied. (…) Und dann die Reaktion vom Publikum, ich war so glücklich. Dann haben wir gesagt: 'Okay, jetzt machen wir einen Titel zusammen!'. Wir haben gearbeitet und dann zusammen gesungen auf der Bühne von der Schlagershow in Österreich und das war ein Wow-Moment für mich, mit so einem tollen Sänger zu singen, mit so viel Erfahrung und Talent. Ich habe von ihm viel gelernt. Ich habe wirklich viel Glück gehabt, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Es hat viel Spaß gemacht, richtig viel Spaß. Ich bin sehr, sehr dankbar."