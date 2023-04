Anna Ermakova und Philipp Boy: Jetzt kann es jeder sehen!

Anna Ermakova mauserte sich in den letzten Wochen zu einer wahren "Let's Dance"-Favoritin. Die Tochter von Boris Becker und ihr Tanzpartner Valentin Lusin legen eine Hammer-Performance nach der Nächsten aufs Parkett und verzaubern damit nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer so sehr, dass es ihnen ein Leichtes ist immer wieder in die nächste Runde zu kommen. Trotz Allem schenkt die 23-Jährige nun einem anderen Mann viel Liebe - Co-Star Philipp Boy.