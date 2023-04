Anna Ermakova & Valentin Lusin: Mit diesem Trick wollen sie gewinnen!

In der achten Ausgabe der Tanzshow wird eine "Hot Salsa Night" auf die Kandidaten und ihre Tanzpartner warten. Die Tanzpaare müssen sieben Minuten lang auf dem Parkett durchhalten und Salsa tanzen. Valentin Lusin und Anna Ermakova haben einen ganz besonderen Trick, um diese Challenge zu meistern, wie sie jetzt im Interview mit RTL verraten. Valentins Frau Renata, die ebenfalls bei dem Interview dabei ist, fragt ihren Mann erst einmal, ob sie die gesamte Choreografie für die Challenge einstudiert haben. Valentin verneint dies und sagt "Das kann man sich ja gar nicht merken." Vielmehr versuchen sich die beiden von der Musik inspirieren zu lassen. "Ich glaube, das ist es, was uns vergessen lässt, dass es so lange dauert", erklärt Valentin.

Doch damit er sich mit Anna während des Tanzens verständigen kann, haben sie bestimmte Codes ausgemacht. So haben einige Tanzfiguren eigene Namen von ihnen bekommen: Eine Figur heißt beispielsweise Motsi - wie Motsi Mabuse, die "Let's Dance"-Jurorin. Auf Bitte von Renata führen Anna und Valentin diese Schritte vor: "Sehr deep, sehr ursprünglich. So ein bisschen Motsi-like", sagt Valentin dazu.

Eine weitere Figur trägt den Namen "Matze". Das ist eine Anlehnung auf den ehemaligen Profi-Leichtathlet Mathias Mester, der in der letzten Staffel mit Valentins Frau Renata tanzte und eine Salsa besonders gut meisterte. Ob Valentin und Anna mit ihrer Salsa überzeugen können? Das seht ihr am 21. April um 20.15 Uhr auf RTL!

