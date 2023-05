Anna Ermakova & Valentin Lusin nach "Let's Dance"-Sieg: Jetzt redet sie über ihre wahren Gefühle

Es waren aufregende Wochen für Anna Ermakova! Nachdem die 23-Jährige ihre Teilnahme bei "Let's Dance" verkündete, überschlugen sich die Schlagzeilen! So wurde nicht nur ihre Vergangenheit mit Papa Boris wieder rausgeholt, auch ihre aktuelle Beziehung zu ihrem Vater war abseits des Tanzparketts wieder Gesprächsstoff! Doch Anna ließ sich davon nicht beirren und bewies ihr Talent! So konnte sie sich nicht nur in die Herzen der Zuschauer tanzen, sondern konnte auch die Jury von sich überzeugen und ging letztendlich mit dem ersten Platz nach Hause! Wie sehr Anna diese Reise geprägt hat, verrät sie nun im Gespräch mit "RTL" und offenbart: "Durch das Tanzen fühle ich mich in meinem Körper wohler und kann mich selbst ausdrücken durch die Bewegungen. (…) Ich fühle mich einfach mehr im Reinen mit mir selbst." Wow! Was für ein toller Gefühlsmoment, der alle Fan-Herzen höher schlagen lässt! Ob Anna nach "Let's Dance" wohl weiter tanzen wird? Wir können gespannt sein!

