Anna Ermakova: Werbe-Deal wegen peinlicher Mail von Mama geplatzt

Doch nun wurde ihr ein lukrativer Werbevertrag verwehrt – ausgerechnet wegen Mama Angela!

Das Kosmetikunternehmen „Miss Lashes“ verhandelte schon seit Monaten mit Anna und ihrer Mutter über eine eigene Beauty-Linie. Nach „Bild am Sonntag“-Informationen ging es nur noch um einige Feinheiten. Doch nun ist der Deal geplatzt! Der Grund: Angela Ermakova schrieb eine empörte E-Mail an ihren Anwalt und lästerte über das Unternehmen. Blöd nur, dass sie die Nachricht nicht an ihren Anwalt, sondern an das zukünftige Werbeunternehmen selbst schickte.