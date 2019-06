Anna und Gerald Heiser sind ein echtes Traumpaar! 2017 lernten sich die beiden bei " " kennen. Es funkte sofort. Schon ein Jahr später traten sie vor den Altar.

Große Sorge um Anna und Gerald

Doch in letzter Zeit sah es nicht ganz so rosig aus. Bei Gerald wurde das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Und auch Anna hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Mir ging es schon lange nicht mehr so dreckig!", sagte sie ihren Fans via . "Ich war heute beim Arzt, weil ich seit Monaten oder vielleicht doch seit einem Jahr gegen Übelkeit und Schwindel kämpfe." Umso erfreulicher, dass sich das Paar bald jetzt endlich zurückmeldet.

"Bauer sucht Frau"- Gerald und Anna: Jetzt lässt SIE die Bombe platzen!

Anna macht es endlich offiziell

Denn Anna und Gerald stehen endlich wieder vor der Kamera. Unter einem Bild von einem -Reporter fragte ein Follower: "Wird nochmal wieder was von euch ausgestrahlt von euch?" Annas Antwort: "Unsere Hochzeitsendung wird wieder gezeigt und im Anschluss ein Update über uns." Die Fans sind begeistert! "Dann freue ich mich jetzt schon auf die Sendung. Ihr seid einfach so sympathisch", schrieb ein Anhänger beispielsweise. Die besagte Folge wird am 17. Juni auf RTL zu sehen sein.