Reddit this

Anna & Gerald Heiser: Süße Verkündung an seinem Geburtstag!

Wie romantisch! "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser richtet rührende Worte an ihren Ehemann Gerald.

Gerald und Anna Heiser lernten sich 2017 bei " " kennen - und lieben. Innerhalb kürzester Zeit folgte die Verlobung und die Hochzeit. Pünktlich zu seinem Geburtstag macht Anna ihrem Schatz jetzt eine romantische Liebeserklärung...

Anna Heiser begeistert mit Geburtstags-Post

"Happy Birthday an die Liebe meines Lebens, Gerald Heiser! Auch wenn wir uns manchmal gegenseitig fürchterlich auf die Nerven gehen, bist du das Beste, was mir je passiert ist! Ich liebe Dich!", schreibt Anna jetzt auf ihrem -Account zu zwei gemeinsamen Schnappschüssen.

Klar, dass die Fans völlig aus dem Häuschen sind. "Ihr seid so ein tolles Paar", "Wer hätte damals bei 'Bauer sucht Frau' gedacht das eure Liebe einmal so stark sein wird" und "Ich fand euch von Anfang an toll zusammen", kommentieren sie unter dem Post.

Anna Heiser: Komplett am Ende! Erschütternde News aus Namibia

Anna Heiser hat ihr Kind verloren

Auf den Bildern strahlen Anna und Gerald zwar, doch vor kurzem mussten sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Anna hatte eine Fehlgeburt. "Im Leben passieren Sachen, die man nicht wahrhaben möchte. Man will aufwachen und hofft, dass es nur ein Alptraum war. Dies ist aber die böse Realität", schrieb sie damals traurig auf Instagram. In dieser schweren Zeit immer an ihrer Seite: Ehemann Gerald.

Wer sich noch bei "Bauer sucht Frau" verliebt hat, erfahrt ihr im Video: