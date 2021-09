Anna Heiser: Baby-Auszeit! Sie gönnt sich einen Ausflug mit den Mädels

Anna gönnt sich einen Wellness-Trip

Anna hat sich dazu entschieden, einen Spa-Tag mit ihren Mädels zu machen. "Das wird am Samstag sein. Wir haben das mit meinen Freundinnen jetzt so geregelt: Am Freitag werde ich außerhalb von zu Hause übernachten, die erste Nacht. Wir gehen am Freitagabend zu viert essen und am Samstag dann zum Wellness", verrät sie strahlend. Gerald wird mit Söhnchen Leon zu Hause bleiben und die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen.

"Ich bin gespannt, wie das klappt. Ich vertraue ihm soweit, aber ich habe schon zu meinen Freundinnen gesagt... Im schlimmsten Fall sitze ich irgendwo in der Ecke und heule selber, weil ich den Kleinen schon vermisse. Mal schauen, wie das klappen wird", so Anna. Lange muss sie aber nicht auf ihre geliebten Männer verzichten, denn schon am Samstagabend will die kleine Familie zusammen mit Freunden grillen. Wie schön!

