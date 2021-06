Anna Heiser: Corona diagnostiziert! Sorge um Baby Leon

Anna Heiser musste in letzter Zeit einiges durchmachen. Ihr Baby wurde per Kaiserschnitt geholt, doch die Betäubung wirkte nicht. "Ich musste unter Vollnarkose gebracht werden. Ich hatte so höllische Schmerzen", erzählte sie in der Sondersendung von "Bauer sucht Frau". Jetzt der nächste Schock...