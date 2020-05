Anna Heiser: Enthüllt! Jetzt verrät sie die ganze Wahrheit über Gerald

Am kommenden Montag dürfen sich alle „ “-Fans über die Vorstellung der neuen Kandidaten freuen. Denn auch in diesem Jahr suchen zahlreiche Junggesellen nach der ganz großen Liebe!

Auch Gerald Heiser verliebte sich in der -Show und heiratete seine Anna. Mittlerweile leben die beiden zusammen in Namibia und träumen von einem gemeinsamen Kind. Auf ihrem -Account will die gebürtige Polin nun alle Single-Frauen dazu motivieren, sich die Kandidaten am Montag genau anzusehen.

Sie könne aus eigener Erfahrung sagen, dass man der Liebe eben manchmal auf die Sprünge helfen muss. Außerdem sei es besser, auch mal etwas zu wagen. Und dann verrät sie ein süßes Geheimnis über sich und ihren Gerald! Die beiden waren während der Aufzeichnung nämlich wahnsinnig nervös! „Für diejenigen, die Kamerascheu sind - das waren wir ja auch!“ Trotzdem haben die beiden die Kameras irgendwann komplett ausblenden können und sich voll und ganz auf ihr Liebesabenteuer eingelassen. Wie süß!

