Anna Heiser: Erschütternde Beichte ein Jahr nach der Fehlgeburt

Anna leidet unter dem Verlust

"Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Posting machen soll. Es werden wieder Kommentare kommen, dass ich mich 'nur in die Medien drängen' würde. Da ich aber viele Nachrichten von Personen bekomme, die ein ähnliches Schicksal teilen, habe ich beschlossen, dies zu tun. Gestern war ein besonderer Tag - vor genau einem Jahr haben wir unser erstes Baby verloren. Ich werde immer wieder danach gefragt, wie man damit umgehen soll. Man sagt ja 'die Zeit heilt alle Wunden', bei mir trifft es aber nicht zu. 367 Tage später ist der Schmerz genauso groß, wie an dem Tag, als es passiert ist. Man lernt nur mit der Zeit damit umzugehen. Menschen können viele Lebensereignisse verdrängen, ich habe es auch versucht", so Anna.

Sie habe den Schwangerschaftstest damals weggepackt und daran gedacht, ihn wegzuschmeißen. Doch sie konnte sich nicht dazu durchringen. Doch kürzlich fiel er ihr beim Aufräumen wieder in die Hände. "Wie aus dem Nichts liefen mir die Tränen über das ganze Gesicht und ich konnte die Gefühle nicht mehr stoppen. Ja, wir haben das Glück bald ein (hoffentlich) gesundes Kind in [den] Armen zu halten und wir freuen uns unheimlich darauf, es ist dennoch kein Ersatz. Manche von euch können es sich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich liebe unsere beiden Kinder über alles. Das kleine Sternchen gehört ebenfalls zu uns. Es ist aus unserer Liebe entstanden und es hat uns das Herz gebrochen, es gehen lassen zu müssen. Ich weiß nicht, was ich Personen mit ähnlichem Schicksal, außer ganz viel Kraft, wünschen soll, denn es gibt keine Worte, die den Schmerz kleiner machen würden."

