Anna Heiser: Erschütternde Beichte nach Leons Geburt

Geburt unter Vollnarkose

"Ich hatte einen Notkaiserschnitt. Da Leon sich nicht umgedreht hat, war es mir klar, dass eine Naturgeburt nicht infrage kommt, also habe ich mich gedanklich damit abgefunden und auf den Kaiserschnitt eingestellt. (...) Als Gerald und ich im Krankenhaus waren, war ich trotz der Schmerzen sehr glücklich darüber, dass ich unseren kleinen Mann bald im Arm halten darf. Im Kreißsaal ging anfangs alles nach Plan. Ich habe eine PDA bekommen, Gerald hielt meine Hand, es konnte losgehen. Dann fing es an, höllisch weh zu tun. Ich habe jeden Schnitt an meinem Körper gespürt. Die PDA hat nicht gewirkt. Vor Schmerzen habe ich mich übergeben und bin fast ohnmächtig geworden. Ich dachte, ich halte es aus und wollte 'durchbeißen', aber irgendwann ging es nicht mehr. Mein Arzt hat beschossen, mich unter Vollnarkose zu legen", erzählt Anna.

Anna "fehlt ein Teil der Geschichte"

Als sie dann wach wurde, konnte sie endlich ihren Sohn in den Armen halten. Doch das war wegen der Vollnarkose offenbar ein merkwürdiges Gefühl! "Knappe 10 Monate habe ich den kleinen Mann unter meinem Herz getragen und auf einmal fehlt ein Teil der Geschichte. Die Stunden, die ich nicht mitbekommen habe, werden nie zurückkommen, um es 'vollständig' machen zu können", klagt die gebürtige Polin und gesteht, dass in ihr ein Gefühl der Traurigkeit aufgekommen ist. "Ich hatte das Gefühl 'nichts geleistet zu haben'."

Von vielen Frauen musste Anna sich deshalb oft unsensible Aussagen anhören. Aus diesem Grund wünscht sie sich von anderen Leuten von nun an mehr Akzeptanz und Verständnis...

Anna und Gerald haben sich bei "Bauer sucht Frau" ineinander verliebt. Doch auch andere Paare haben ihr großes Glück gefunden: