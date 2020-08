Anna Heiser: Erschütterndes Tränen-Drama! Jetzt sollen es alle wissen

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Also vereinbarte die gebürtige Polin einen Termin beim Frauenarzt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Außerdem ließ sie sich auf ein Online-Coaching ein, das sich speziell an Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch richtet. "Ich war diesbezüglich sehr skeptisch, weil die Übungen mir skurril vorkamen. Nach einer Weile habe ich aber gemerkt, dass es mir in gewisser Weise hilft. Beim zweiten Arzttermin wurde mir mitgeteilt, ich hätte keine Ovulation und müsse eine Hormontherapie machen", erzählt sie weiter.

"Mit Sehnsucht habe ich darauf gewartet, meine Periode zu bekommen. Diese kam aber nicht, weil ich bereits schwanger war. Ich konnte es nicht glauben! Ich weiß nicht, ob es die Coachings waren oder die Aussage der Ärztin, dass ich diesen Monat nicht schwanger werden kann, oder vielleicht das Zusammenspiel beider Faktoren. Fakt ist, es hat mich 'befreit' und ich habe gelernt, meinem Körper zu vertrauen. Denn jetzt weiß ich, dass er seine Zeit braucht und man nichts erzwingen kann", so Anna.