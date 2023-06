Anna Heiser: Gesicht komplett verändert! Schock-Bilder nach der OP aufgetaucht

"Mein Überbiss ist so stark, dass ich ohne diese OP gar nicht richtig kauen könnte", berichtet sie ihren Instagram-Fans. Im März dieses Jahres legte sie sich in Deutschland unters Messer. Auf Instagram veröffentlicht Anna jetzt einen Clip, in dem sie den Vorher-Nachher-Vergleich zeigt. Ihr Gesicht ist durch die heftigen Schwellungen kaum mehr wiederzuerkennen. "Sagittale Spaltung des Unterkiefers und mein Weg danach. Bevor ich mich für eine Zahnspange entschieden habe, wusste ich, dass ich dann die OP der Unterkiefer-Verlängerung machen muss, da ich sonst nicht richtig kauen könnte", erklärt die gebürtige Polin weiter. Obwohl der Weg nicht leicht war, bereue sie die Entscheidung jedoch nicht.