Anna Heiser: "Heute war ein besonders schlimmer Tag"

Im Januar sind Anna Heiser und Farmer Gerald zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem genießen sie jede Minute mit ihrem Sprössling. Doch hin und wieder kommt es vor, dass das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar vor ungeahnten Herausforderungen steht. So wird es nachts in Namibia beispielsweise sehr kalt, doch die Häuser haben keine Heizungen und einen Baby-Schlafsack zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Und als wäre das noch nicht genug, macht Annas kleiner Sohn derzeit einen Entwicklungsschub durch...