Anna Heiser: "Ich kann nicht aufhören, zu weinen"

Anna hat große Angst

Seit ihr Knirps auf der Welt ist, teilt Anna immer wieder süße Fotos von ihrem Liebling. Obwohl sie sehr glücklich ist, überkommt sie manchmal jedoch auch die Panik. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin hat schreckliche Angst davor, dass ihrem Sohn etwas zustoßen könnte.

"Ich habe gerade auf YouTube ein Video gesehen, das mir vorgeschlagen wurde, in dem eine Frau darüber erzählt, wie sie ihre Tochter am plötzlichen Kindstod verloren hat", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Der plötzliche Kindstod tritt am häufigsten im ersten Lebensjahr auf. "Ich kann nicht aufhören, zu weinen. Es tut mir soooo leid für sie! Und gleichzeitig habe ich selber panische Angst davor. Mein Kleiner ist meine ganze Welt! Es darf ihm nichts passieren!"