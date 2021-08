Anna Heiser: Knallharte Abfuhr von Gerald! Er hat sie abblitzen lassen

Fiese Abfuhr für Anna

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wie Anna dazu gekommen ist, bei "Bauer sucht Frau" mitzumachen. Sie erklärt, dass sie Gerald in der Vorschau gesehen hat und ihn einfach kennenlernen musste. "Ich habe versucht, ihn anders zu kontaktieren, aber da er sehr korrekt ist und allen die gleiche Chance geben wollte, hat er mir einen Korb gegeben. Also habe ich mich offiziell beworben", erklärt sie.

Annas Eltern waren im ersten Moment offenbar nicht so begeistert. "Gab es keinen Bauern aus Deutschland", haben sie ihre Tochter gefragt. Doch mittlerweile lieben sie Gerald und freuen sich darüber, dass die beiden so glücklich miteinander sind. Da hat sich die Hartnäckigkeit auf jeden Fall gelohnt...