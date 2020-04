Anna Heiser: Komplett am Ende! Erschütternde News aus Namibia

Anna Heiser musste in letzter Zeit einiges durchmachen. Vor kurzem wurde bekannt, dass sie eine Fehlgeburt hatte. "Im Leben passieren Sachen, die man nicht wahrhaben möchte. Man will aufwachen und hofft, dass es nur ein Alptraum war. Dies ist aber die böse Realität", schrieb Anna damals auf . Doch auch jetzt ist der Wunsch nach einem Kind immer noch groß...

Anna Heiser: "Ich kann nicht mehr!"

Auf Instagram gibt sie jetzt ein dramatisches Update. "Ich kann nicht mehr", gesteht die Frau von Bauer Gerald. "Ich kann keine schwangeren Frauen mehr sehen. Ich kann meinen Zyklus nicht mehr beobachten. Ich kann nicht mehr immer wieder darauf hoffen, dass es diesmal klappt. Ich kann nicht mehr von Periode zu Periode leben. Ich will nicht mehr jedes kleine Symptom überinterpretieren. Ich kann nicht mehr enttäuscht von mir selbst sein."

Anna Heiser bekommt Support von den Fans

Die Fans geben Anna in dieser schweren Zeit Kraft. "Ich drücke euch so sehr die Daumen und wünsche euch von Herzen, dass sich euer Traum erfüllt", "Oh Anna, du sprichst so vielen aus der Seele. Mach dich nicht verrückt und versuche den Kopf frei zu kriegen" und "Immer positiv denken. Das wird schon", lauten nur einige der vielen aufbauenden Kommentare.

