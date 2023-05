Anna Heiser: "Machtlos" - Emotionale Worte nach Horror-Unfall

Anna teilt ein Foto von sich auf Instagram und lässt ihre Fans in der Bildbeschreibung wissen, wie sehr sie der Unfall noch immer belaste: "Ich habe gestern viel mit Gerald über den Unfall gesprochen. Wir haben versucht das Gefühl zu benennen, das ich seitdem verspüre. Ich fühle mich nackt. Nicht körperlich nackt, sondern psychisch nackt. Ausgeliefert. Machtlos.", beginnt sie den Post. Weiter erklärt sie, dass dieser Unfall ihre "persönliche 'Sicherheits-Bubble' zerstört" habe und sie seither Angst habe, wieder ins Auto einsteigen zu müssen.

Gerade für sie als Mutter ist es mehr als schwierig, mit der Angst umzugehen, ihre Kinder in solchen Situationen nicht beschützen zu können, erklärt die Zweifach-Mama. "Ich spreche es jetzt zum ersten Mal aus: am Freitag sind Alina und ich dem Tod entkommen. Die Antilope ist zu erst an meine Scheibe geflogen. Wenn sie diese bereits zerschlagen hätte, wäre ich vermutlich tot. Alina wurde durch den Kindersitz gerettet.", schreibt Anna weiter und richtet sich anschließend mit einem ernsten Appell an ihre namibischen Freunde: "Ich weiß, dass es in Namibia kein Gesetz gibt, dass die Kinder angeschnallt fahren müssen. Aber wie ihr sieht, die Ausrede 'es passiert nichts' entspricht nicht der Wahrheit!", betont die 32-Jährige. Mit den Worten "Kinder sind das wertvollste, was wir haben. Beschützt sie soweit es in eurer Macht steht!" schließt Anna ihren emotionalen Post ab.

