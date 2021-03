Anna Heiser: Radikaler Schlussstrich - Sie hat die Nase voll

Anna platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story teilt Anna nun die böse Nachricht, die sie von einem Follower bekommen hat. Darin steht: "Warum braucht man immer diese Aufmerksamkeit? Wärst du in Polen geblieben, hätte sich kein Schwein für dich interessiert. Einfach ätzend, dein Drang, in den Medien zu sein. (...) Warum muss das mit der Welt geteilt werden? Was bist du für eine miese Person, der es nur um sich selbst und Aufmerksamkeit und Fame geht? Unfassbar."

Das will Anna sich jedoch nicht gefallen lassen! "Und schon wieder so ein Sahnehäubchen", schreibt sie in ihrer Story. "Diese Person hat aber mein übermüdetes 'Ich' erwischt. Sonst antworte ich meistens nicht auf solche Nachrichten." Und dann teilt sie auch direkt die Antwort, die der Hater von ihr bekommen hat: "Also, ich würde behaupten, die Beschreibung einer 'miesen Person', die nach Aufmerksamkeit schreit, trifft perfekt auf dich zu. Ohne dich persönlich zu kennen, wage ich es, zu sagen, dass du eine ganz traurige Person bist, die nichts Besseres im Leben zu tun hat, als so einen Mist von sich zu geben. Also, bevor ich mich richtig darüber aufrege, möchte ich dich höflich bitten, mein Profil zu verlassen, ansonsten werde ich dir dabei helfen."

Anschließend hat Anna die Person sogar blockiert! So etwas lässt sie sich eben nicht bieten...

