Anna Heiser: Rückkehr nach Deutschland? Damit hat keiner gerechnet

Will Anna zurück nach Deutschland?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun genau das von Anna wissen. Doch diese hat sich mittlerweile total an das Leben in Namibia gewöhnt! "Ich könnte es mir zurzeit nicht vorstellen, denn das europäische Tempo und die Menschenmenge überfordern mich selbst beim Besuch in Europa", erklärt sie.

Zur Weihnachtszeit war Anna nämlich hier, um ihre Familie zu besuchen und Söhnchen Leon ein schönes Fest zu ermöglichen. Doch mehr als ein Besuch ist für sie nicht mehr drin! In Namibia ist zwar alles etwas weitläufiger und man kann nicht mal eben in den nächsten Supermarkt spazieren, wenn man etwas vergessen hat. Doch genau das scheint der 31-Jährigen inzwischen gut zu gefallen...

