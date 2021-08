Anna Heiser: Rückkehr nach Deutschland? Jetzt spricht sie Klartext

Will Anna zurück nach Deutschland?

Momentan befindet Anna sich mit Söhnchen Leon in Polen. In wenigen Tagen wird sie außerdem auch nach Deutschland reisen. Auf Instagram verrät sie, wie wichtig es ihr ist, dass ihre Familie ihr Baby aufwachsen sieht. Und natürlich genießt die 31-Jährige die Zeit mit der Familie ebenfalls in vollen Zügen. Doch könnte sie sich vorstellen, Namibia den Rücken zu kehren?

"Polen wird ja immer meine Heimat bleiben", verrät sie während einer Fragerunde. "Deutschland vermisse ich auch. Allerdings wenn ich nach Namibia fliege, ist es für mich seit einiger Zeit das Gefühl des ‚Zurückkommens‘ und nicht des ‚Weggehens‘. Aber mein Zuhause ist jetzt Namibia." Das hört Gerald sicherlich sehr gerne...

Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Liebesgeschichten seht ihr im Video: