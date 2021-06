Anna Heiser: Rückzug aus der Öffentlichkeit? Sie hat keine Kraft mehr

Anna ist total am Ende

"Ich bin heute irgendwie total emotional erschöpft. Ich weiß nicht, ob das an der gestrigen Ausstrahlung liegt, dass wir die ganzen Erlebnisse noch mal durchgegangen sind, oder vielleicht an den Hater-Kommentaren. Ich dachte eigentlich, dass ich mich nach den ganzen Jahren in der Öffentlichkeit daran gewöhnt habe, dass es immer wieder welche gibt, die mich scheiße finden. Aber vielleicht ist es doch nicht so. Vielleicht habe ich mich doch nicht daran gewöhnt oder vielleicht ist das die Müdigkeit, die dazu beiträgt, dass ich keine Kraft habe, das Ganze von mir abzuwehren", klagt Anna.

Deshalb habe sie sogar schon darüber nachgedacht, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Man bietet dann nicht so viel Angriffsfläche. Andererseits sind es nur einzelne Personen. Ich weiß nicht, warum ich mich überhaupt darum kümmere", so Anna. "Oh, aber es lässt mich gerade nicht kalt. Vielleicht hatte ich innerlich die Hoffnung, dass die Personen, die immer gegen mich schießen, nach der Sendung sehen, dass ich gar nicht so schlimm bin. Vielleicht habe ich mich getäuscht oder sie haben gar nicht die Sendung gesehen und schießen einfach so gegen mich."

Eigentlich wisse sie genau, dass die fiesen Kritiker eigentlich ein Problem mit sich selbst haben, ihren Frust aber dennoch an ihr auslassen. "Aber es tut einfach weh. Vielleicht muss ich einfach in den sauren Apfel beißen und um uns zu schützen, aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ich weiß es nicht, ich muss darüber nachdenken", fügt sie hinzu. Auweia...

