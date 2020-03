Anna Heiser: Schock-Enthüllung! Miese Klatsche für Geralds Ehefrau

Reddit this

Bei „ “ funkte es so heftig zwischen Gerald und Anna, dass der Farmer ihr nach nur drei Monaten einen Heiratsantrag machte. Im Juli 2018 gaben die beiden sich in Polen das Ja-Wort. Mittlerweile lebt das Paar gemeinsam in Namibia.

Anna Heiser: Nerv-Alarm! Ihre Fans haben die Nase voll

Erschütternde Beichte

Doch wenn Anna Heiser sich an die Anfänge ihrer Beziehung erinnert, hat sie nicht nur schöne Momente im Kopf. Auf ihrem -Kanal spricht sie darüber, wie sehr sie unter dem Hass der -Zuschauer litt.

„Durch meine Teilnahme bei ‚Bauer sucht Frau‘ stand ich auf einmal in der Öffentlichkeit und meine Person wurde bei und Instagram komplett auseinandergenommen. Es wurde ausgiebig darüber diskutiert, ob ich die richtige Frau für Gerald sei… dass er sich lieber für die andere Frau entschieden hätte. Dass meine Haare, meine Nase, meine Zähne nicht gerade dem Schönheitsideal entsprechen. Und dass ich eine Polin bin, war wirklich das absolute No-Go. Viele Kommentare waren wirklich sehr verletzend“, gesteht Anna geknickt.

Mittlerweile hat sie einen Weg gefunden, mit bösen Nachrichten umzugehen. „Die Zeit hat mich viel stärker gemacht und mit Geralds Unterstützung habe ich es gut überstanden und einiges daraus gelernt“, erklärt sie selbstbewusst.

