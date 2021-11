Anna Heiser: Schwerer Schicksalsschlag! Ihre Welt wird auf den Kopf gestellt

Anna denkt über das Leben nach

"In der letzten Zeit wurden wir in unserem Freundeskreis mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert. Dies hat mich zum Nachdenken gebracht", schreibt Anna auf ihrem Instagram-Account und postet dazu ein Foto von sich, Gerald und Baby Leon.

"Die letzten Wochen haben mich gelehrt, dass das Leben an einem seidenen Faden hängt. Dass es schneller vorbei sein kann, als es einem lieb ist. Die Zeit mit Personen, die man liebt, ist unbezahlbar. Dennoch verschwenden wir diese oft mit banalen Sachen, wie Diskussion über eine leere Klopapierrolle, oder über die Wäsche, die nicht ordentlich in den Wäschekorb geworfen wurde", so die gebürtige Polin. "Ich weiß, dass dies sich nicht immer vermeiden lässt - so ist die Natur eines Menschen. Die letzten Wochen haben mich jedoch gelehrt, dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass wir leben, dass wir gesund sind, dass wir lieben und geliebt werden. Denn kein Geld der Welt kann die gemeinsame Zeit zurückgeben. "

