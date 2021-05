Anna Heiser: Sorge um ihren kleinen Sohn

Anna macht sich Sorgen

In ihrer Instagram-Story verrät Anna, dass die kalten Nächte in Namibia ihr Sorgen bereiten. "Jedes Mal, wenn ich denke, dass unser Sohn endlich etwas länger nachts am Stück schlafen wird, gibt es eine Überraschung und er wird jede 1,5 Stunden wach. In Namibia kühlt es sich gerade nachts sehr ab. Die Häuser sind nicht isoliert und haben keine Heizung drin", erzählt sie.

Ihr kleiner Schatz schläft nämlich nicht bei Mama und Papa, sondern in seinem eigenen Bett. "Es ist schwer, ihn in seinem Bettchen 'warmzuhalten'. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll, weil ich bekomme in Namibia keine dickeren Schlafsäcke", erklärt Anna geknickt. Mal sehen, was sie sich einfallen lässt, um ihren Liebling nachts aufzuwärmen!