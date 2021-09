Anna Heiser: Traurige Babynews - Sie plagen schlimme Selbstvorwürfe

Anna Heiser und Bauer Gerald Heiser schweben im absoluten Babyglück! Im Januar wurden die beiden stolze Eltern ihres kleinen Sohnes Leon und teilen seitdem immer wieder zuckersüße Eindrücke aus ihrem Familienalltag mit ihren Fans via "Social Media". Doch wie es scheint, will Anna ihrer Community nicht nur die Sonnenseite des Lebens als Mutti zeigen! So wendet sie sich nun zum Thema Abstillen mit nachdenklichen Worten an ihre Anhänger...