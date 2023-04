Anna Heiser: Völlig verzweifelt! Ihr wächst alles über den Kopf

In einem neuen Instagram-Post lässt Anna in dieser Woche richtig Dampf ab! "Heute war wieder so ein Tag. Ein Tag, an dem ich als Mama an meine Grenzen gekommen bin. Leons Autonomiephase hat die Führung übernommen. Alina ließ sich nicht ablegen. Ich kam im Haus nicht voran und die Büroarbeit blieb auch auf der Strecke", klagt sie.

Nach dem Mittagessen wurde es immer schlimmer. "Es ging gefühlt nichts nach dem Plan und die Frustration wurde immer größer. Am liebsten hätte ich mich versteckt und selber angefangen zu weinen. Aber ich weiß, dass auch solche Tage zu dem Elterndasein gehören und es okay ist. Es ist okay, verzweifelt zu sein. Es ist okay, keine Kraft zu haben", schreibt Anna weiter.

Zum Glück haben ihre Fans Verständnis für ihre Situation und sprechen ihr Mut zu. Viele von ihnen haben selbst Kinder und wissen, dass man eben manchmal auch an seine Grenzen gerät...