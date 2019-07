Anna Hofbauer: Erstes Statement nach den Baby-News

Bald sind sie zu dritt!

Erst vor ein paar Tagen machten sie es offiziell: Anna Hofbauer und ihr Schauspieler-Freund Marc Barthel erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Per Social Media meldete sich die ehemalige "Bachelorette" jetzt zum ersten Mal nach den freudigen Baby- bei ihren Fans zurück und erklärte: Sie sind überglücklich!

Anna Hofbauer: Erleichtert über das Schwangerschafts-Outing

Wie die werdende Mama auf Instagram berichtet, seien die Schwangerschafts-Berichte in der Presse eine echte Überraschung gewesen - so habe das Paar die frohen Nachrichten bewusst aus der Öffentlichkeit heraus gehalten:

"Ja, es war überraschend, dass es jetzt soweit war", so die Blondine, "Aber wir sind beide auch froh drüber und ein bisschen erleichtert, dass es jetzt kein großes Versteckspiel mehr gibt."

Vor ihrem Outing habe sie stets darauf geachtet, in welcher Kleidung und in welchem Ausschnitt sie sich in den Socail Media präsentiert habe:

"Das ist jetzt einfach viel befreiender, man zieht ja auch gerne etwas an und man möchte es ja auch in die Welt hinausposaunen, weil es einfach so schön ist - deswegen freue ich mich so sehr, dass es jetzt raus ist!"

Den Rest ihrer Schwangerschaft wollten die werdenden Eltern jedoch privat genießen, so erklärt Anna Hofbauer weiter, dass es weder zum Geschlecht des Babys noch zum errechneten Geburtstermin Informationen geben wird.

Scheint, als würde das Paar die aufregende Zeit in vollen Zügen miteinander genießen!