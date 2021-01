Anna Hofbauer: Heimliche Hochzeit mit Marc Barthel

Seit über drei Jahren sind Anna und ihr Marc ein Paar und sie haben sich gesucht und gefunden. "Vergiss die Schmetterlinge, ich fühle einen ganzen Zoo im Bauch, wenn ich bei dir bin", schwärmt die Ex-Bachelorette über ihren Partner.

Ihre Liebe krönte im November 2019 ihr gemeinsames Söhnchen Leo. Der kleine Mann ist das ganz große Glück des Paares. Auch, wenn die Geburt alles andere als leicht war. "Meine Schwangerschaft war perfekt. Mir war weder übel, noch hatte ich Wassereinlagerungen. Ich war so fit, dass ich bis zuletzt auf der Bühne stand. Plötzlich wache ich in der 35. Woche auf und mir läuft das Wasser nur so die Beine runter. Die Fruchtblase ist geplatzt. Marc hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren", erklärte sie nach der Geburt in einem Interview. Erst Tage später erblickte der Kleine das Licht der Welt.

Heute ist Leo ein Jahr alt und hält Anna und Marc ganz schön auf Trab...

