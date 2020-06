Anna Hofbauer: Marvin liebt ihre neuen Kurven

Wie stolz er auf seine schöne Freundin ist, stellte er jetzt mal wieder via Facebook klar.

Bei einem Auftritt im Europapark Rust während der Wahl der "Miss Germany 2016" überraschte die Musicaldarstellerin jetzt mit neuen Kurven - und Marvin liebt offenbar jedes Gramm an ihr. "Anna live on Stage bei der Miss Germany 2016 the Final! Unglaublich was für eine Stimme aus diesem Körper dringt!", schwärmte er auf seiner Seite.

Und auch Anna fühlt sich mit ihren weiblichen Rundungen offenbar wohl. Das beweist ihr Hashtag "ilovebeinganormalwoman" -zu deutch: "Ich liebe es, eine normale Frau zu sein".

Dass sie eine selbstbewusste Frau ist, stellte sie gerade erst wieder unter Beweis, als sie Bachelor Leonard Freier via Facebook die Meinung geigte. Kein Wunder, dass Marvin so stolz auf seine Liebste ist...