Anna Hofbauer: Schwester Sissi ist bei GNTM

An Annas Seite hat sie im Sommer ja bereits TV-Luft geschnuppert. Damals half sie als Beraterin bei der Männersuche. Nun will Sissi selbst der Star werden. Wie "bild.de" berichtet, wird sie ab Februar um den Titel "Germany's Next Topmodel" kämpfen. In Heidi Klums Sendung wird sie dann offenbar als Elisabeth Hofbauer vorgestellt.

Wie weit sie bei GNTM kommen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Ihrer großen Schwester hat die TV-Show ja durchaus Glück gebracht. Sie ist seit bis über beide Ohren verliebt in Marvin Albrecht. Vielleicht startet ja jetzt auch die Kleine voll durch...