Anna Hofbauer: Sexy wie nie mit Mega-Dekolleté

Mega-tiefes Dekolleté und ein Beinschlitz, der nicht viel der Fantasie übrig ließ - in diesem verführerischen Kleid posierte sie auf dem roten Teppich für die Fotografen.

Ihren Fans gewährte sie via Facebook einen Blick auf ihren heißen Look. "Outfit of the night", schrieb sie zu dem Selfie. Kein Wunder, dass die Musicaldarstellerin für diesen Auftritt jede Menge Komplimente einheimste.

"Atemberaubend! Ich bin grün vor Neid und gleichzeitig irgendwie verliebt", "Krasses Kleid", "Wow", "Gewagt!", "Was für in Hammer-Outfit!", lauten die Kommentare.

Andere finden den Look aber auch ein bisschen "too much". "Schade Anna. Nun zählst Du auch zu den Promis, die sich nur über nackte Haut definieren", schreibt beispielsweise ein User.

Freund Marvin begleitet seine Freundin an diesem Abend zwar nicht, aber er hätte sicherlich nichts einzuwenden gehabt gegen ihr heißes Outfit...