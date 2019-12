Anna Hofbauer: Sie zeigt zum ersten Mal Baby Leo

Reddit this

So sehen glückliche Eltern aus: Anna Hofbauer und Marc Barthel strahlen um die Wette, während sie ihren Sohn Leo im Arm halten. Das erste Baby-Foto zeigt: Die anstrengende Geburt scheint die Ex-Bachelorette gut überstanden zu haben. Auf ihrem ersten -Foto als kleine Familie wirkt das Paar jedenfalls gelöst und happy - und Söhnchen Leo ziemlich entspannt...

Zwei Wochen hatte sich Anna Hofbauer Zeit gelassen, bis sie die Geburt ihres ersten Kindes offiziell machte. Schließlich lief die ziemlich dramatisch ab: Annas Fruchtblase platzte vorzeitig, nervenzerrende Tage im Krankenhaus folgten.

So süß ist Baby Leo

Nun möchte die 31-Jährige ihr Glück offenbar mit der ganzen Welt teilen. Bei Instagram postete sie das erste Bild, auf dem auch ihr Sohn zu sehen ist. Friedlich schlummert der Kleine in den Armen seines Papas. "Unsere Hände werden dich halten! Unsere Füße werden dich begleiten! Unsere Herzen werden dich lieben, solange wir leben!", schrieb Anna Hofbauer zu dem Foto, das auch Marc Barthel auf seinem Profil teilte. Sein Kommentar dazu: "Ich bin so unendlich glücklich über dieses Geschenk des Himmels und diese Frau an meiner Seite. Familie ist das wichtigste. Ich liebe euch unendlich."

Anna Hofbauer: Sie spricht über den Babynamen!

Unter dem Foto reihen sich die Glückwünsche der Follower. Bleibt den dreien zu wünschen, dass ihr Start ins Familienleben weniger aufregend verläuft als die Tage vor der Geburt...