Anna Hofbauer zeigt lustigen Geschminkt-Ungeschminkt-Vergleich

Doch besser als mit diesem Foto hätte sie nicht zeigen können, wie groß der Unterschied zwischen geschminktem und ungeschminktem Gesicht wirklich ist.

Bei Instagram postete die Musical-Darstellerin einen witzigen Schnappschuss aus dem heimischen Badezimmer. "Lustiges Highlight beim gestrigen Abschminken… Was wir Frauen mit Schminke alles zaubern können", schrieb sie zu dem Selfie.

Und tatsächlich: Ohne Smokey Eyes, Lippenstift, Foundation & Co. wirkt Anna gleich ganz anders - allerdings nicht weniger hübsch. Das sehen auch die Fans so. "Sieht beides gut aus", "Ungeschminkt siehste ja echt viel schöner aus.. Du hast das Ganze echt nicht nötig", "Die rechte Seite ist viel schöner, aber links ist es auch nicht so krass geschminkt", "Am besten natürlich bleiben", lauten die Kommentare.