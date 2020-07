Anna Maria Damm: Effektiver UV-Schutz für Haare und Haut!

"Die richtige Pflege ist im Sommer unglaublich wichtig, da die Haut sehr stark beansprucht wird. Man sollte auch immer präventiv vorgehen und die Haut vor dem Gang in die Sonne gut schützen", berichtet Anna Maria. Um die Haut durch die Sonne nicht all zu sehr zu beanspruchen, probiert die Beauty ihre Aufenthalte im Freien der Sonnenintensität anzupassen: "Ich versuche die heißesten Phasen des Tages zu vermeiden, vor allem auf den Philippinen. Da kann es auch mal unerträgliche 50 Grad heiß werden. Bei Shootings oder, wenn wir Essen gehen, suche ich mir meist die schattigen Plätze aus." Hat Anna Maria doch mal viel Sonne abbekommen, schwört sie auch die richtige After Sun Pflege: "Nach einem sonnigen Tag ist die Pflege und Regeneration der Haut unerlässlich für mich. Meine After Sun Routine sieht so aus: Zuerst Cleanser um meine Haut von der Sonnencreme und Unreinheiten zu befreien, danach Toner und im Anschluss benötigt meine Haut noch eins: Feuchtigkeit, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit! Dafür trage ich das AN'DA Healthy Glow Serum auf. Ich nutze es als Feuchtigkeitscreme und Serum. Ich liebe es, weil es reich an natürlichen Inhaltsstoffen ist und meine Haut beruhigt. Manchmal benutze ich es auch für den ganzen Körper." Und um sich zu guter Letzt auch körperlich frisch zu fühlen, sollte vor allem ein Punkt nicht außer Acht gelassen werden: