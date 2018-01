Anna Maria Damm: Große Sorge um das schwangere Model

Große Sorge um Youtuberin und Model Anna Maria Damm. Die Beauty ist im fünften Monat schwanger. Doch jetzt schockt sie ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie hat schlimme Krämpfe!

1. Babyfoto: Anna Maria Damm gibt Schwangerschafts-Update

Anna Maria Damm: "Habe seit gestern die Bauchkrämpfe meines Lebens."

Aktuell ist Anna Maria Damm auf der Fashion Week in Berlin unterwegs. Doch sie erklärt bei Instagram, dass es ihr so gar nicht geht - doch sie gibt auch sofort Entwarnung. "Hello Berlin, Fashion Week Day one. Habe seit gestern die Bauchkrämpfe meines Lebens, aber habe gelesen, dass es in der Schwangerschaft normal ist, deshalb bin ich etwas erleichtert. Hoffentlich verschlimmert sich es nicht", schriebt das Model.

Doch die Follower machen sich trotzdem Gedanken!

Ein Beitrag geteilt von ANNA MARIA DAMM (@annamariadamm) am Jan 15, 2018 um 11:17 PST

Anna Maria Damm: Ihre Fans sind in Sorge

"Ziehen ja, krämpfe nein und würde ich überprüfen", "Hallo Liebes, Ich kenn das, geh auf jeden Fall zum Arzt du brauchst Magnesium" oder "Abklären lassen!! Es muss nichts dramatisches sein, man weiß aber nie was dahinter steckt", kommentieren die Fans fleißig unter dem Beitrag von Anna Maria Damm. Hoffentlich nimmt sie sich das zu Herzen....