Anna Maria Damm: Offene Worte zu Stress in der Schwangerschaft

Offene Worte von Anna Maria Damm!

Das Model könnte wohl glücklicher kaum sein: Schon in Kürze erblickt ihr erster Nachwuchs das Licht der Welt.

In ihren YouTube-Videos hält die GNTM-Beauty ihre Follower regelmäßig mit Updates über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden - und berichtet dabei auch von den weniger angenehmen Momenten als werdende Mama.

In ihrem neusten Video erzählt Anna Maria jetzt, dass zu viel Stress zu Beginn ihrer Schwangerschaft bei ihr beunruhigende Auswirkungen hatte:

"Was in der Schwangerschaft leider auch auftreten kann, sind Schmierblutungen. Es muss nicht unbedingt was Schlimmes sein, kann aber was Schlimmes sein", so die 21-Jährige.

Bei der werdenden Mutter konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden:

"Bei mir war alles gut, es war nichts. Es kam hauptsächlich vom Stress. Jetzt gerade am Anfang meiner Schwangerschaft hatte ich sehr viel zu tun."