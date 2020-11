Anna Maria Damm: Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Positiver Test war ein großer Schock

In einem YouTube-Video erklärt Anna Maria, dass sie sich wegen eines Fotoshootings auf Corona testen lassen musste. Als der Test positiv ausfiel, traute sie ihren Augen kaum. "Ich war richtig schockiert in dem Moment. Ich hatte richtig Herzrasen", verrät sie. Der Test ihres Freundes fiel negativ aus. Trotzdem begaben sich Anna Maria und alle Leute, mit denen sie näheren Kontakt hatte, sofort in häusliche Isolation.

Inzwischen ist alles überstanden und Anna Maria darf ihre Wohnung wieder verlassen. Sie erklärt auch, warum sie ihren Fans erst jetzt von der Corona-Infektion erzählt: "Ich wollte erst mal sichergehen, dass wir auf jeden Fall safe sind, dass wir gesund bleiben und dass keine Symptome auftreten".