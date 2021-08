Anna-Maria Ferchichi: Baby-Update! So geht es ihr in der Schwangerschaft

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein Drilling wohl nicht überleben wird. Die Frau von Bushido brach bei einem Essen mit Freunden plötzlich zusammen und hat viel Blut verloren. "Im Ultraschall sah man den Herzschlag der drei Mädchen. Allerdings sagten sie uns auch, dass die Plazenta von einem nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt würde. Wir waren trotzdem erst mal erleichtert", erzählte Bushido in einem Interview mit "Bunte". "Nun bange ich, dass sie bis zur 29. Woche, also Anfang siebter Monat, im Mutterleib bleiben, dann würden wir die Geburt riskieren. Auf dem Ultraschall sieht das Mädchen mit der viel zu kleinen Plazenta inzwischen genauso groß und munter aus wie ihre Schwestern. Sie wirkt ganz normal, hat 40 Gramm zugenommen in dieser Woche. Trotzdem wird sie sterben, sagen die Ärzte", so Anna-Maria.

